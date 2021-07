A Rescaldina 185mila dalla Regione per l’estate di bambini e ragazzi

Il bando regionale “Estate Insieme” porta a Rescaldina 185mila euro per il progetto “Nord-Sud-Ovest-Est…ate”. Il Pirellone aveva messo sul piatto in tutto 13 milioni di euro per iniziative estive complementari rispetto a quelle realizzate dai comuni con fondi propri o nazionali e realizzate in rete con gli enti del Terzo Settore, per mettere a disposizione di bambini e ragazzi un ventaglio di proposte quanto più ampio possibile con l’obiettivo di promuovere la socialità e il benessere fisico, psicologico e sociale dei minori limitando gli impatti negativi dell’emergenza sanitaria. E la graduatoria finale dei progetti ammessi e finanziati ha premiato Rescaldina, arrivata al 49° posto su 669 progetti “candidati”, unico comune del Legnanese ad ottenere il finanziamento: le proposte avanzate da Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Legnano, Parabiago, San Vittore Olona e Villa Cortese, pur essendo entrate in graduatoria, non rientrano infatti tra quelle finanziate.

Per “Nord-Sud-Ovest-Est…ate” da Piazza Chiesa hanno lavorato insieme ad altre undici realtà del territorio, tra enti del Terzo Settore (Sodales, Energicamente, Mondo Charge e Affidandoci), associazioni sportive dilettantistiche (S.C. Rescaldinese, Route 54, Pallacanestro A.Dil., A.C. Rescalda e Iris), parrocchie (parrocchia SS. Bernardo e Giuseppe di Rescaldina) e scuole (scuola paritaria Don Antonio Arioli). Il risultato è un calendario di attività che andranno avanti fino a fine ottobre spaziando dalle gite nei boschi del Rugareto con guida naturalistiche ed esperti di arte al potenziamento delle attività dell’oratorio, del campeggio e dei centri estivi, passando per tornei, eventi sportivi, iniziative in biblioteca, cinema all’aperto, musica e teatro.

«Pur non amando i bandi che prevedono una selezione di questo tipo, abbiamo colto l’opportunità di poter organizzare delle nuove iniziative per i nostri bambini e ragazzi, oltre a sostenere le attività delle realtà presenti sul territorio – sottolinea l’assessore alla cultura Elena Gasparri, portando il ringraziamento dell’amministrazione agli uffici che hanno centrato grazie al loro lavoro l’obiettivo di ottenere il finanziamento -. Ne è nato un progetto molto articolato e trasversale, per cui ringrazio i partner per la preziosa collaborazione». «Bambini e ragazzi sono tra i soggetti che più hanno sofferto questi mesi di pandemia – aggiunge il sindaco Gilles Ielo -. Questa estate sarà proprio dedicata a loro, per riprendere un pochino di quello che hanno perso e ricostruire il nostro stare insieme».