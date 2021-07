Abusi sessuali su un minore, condannato a 5 anni e 6 mesi don Mauro Galli, originario di Cislago

È stato condannato anche in appello don Mauro Galli, 42 anni, sacerdote originario di Cislago. L’accusa è quella di aver abusato sessualmente su un ragazzino di 15 anni quando, nel 2011, era in servizio presso la parrocchia di Rozzano.

In primo grado il sacerdote era stato condannato a 6 anni e 4 mesi: in appello gli sono state riconosciute le attenuanti generiche, diminuendo così la pena a 5 anni e 6 mesi di reclusione .

Don Galli, che è stato sacerdote anche a Legnano, si è sempre professato innocente, ma ha risarcito con 100mila euro i famigliari del ragazzo.

I fatti risalgono al 2011, tra il 19 e il 20 dicembre quando il parroco avrebbe abusato del 15enne nella propria abitazione, dove il ragazzo aveva trascorso la notte “in vista delle attività di preghiera previste per il giorno successivo”. Nel 2012 l’allora 33enne, laureato in Chimica Farmaceutica, venne allontanato dalla parrocchia di San Pietro ufficialmente per continuare gli studi a Roma, decisione presa dall’Arcivescovo Angelo Scola.

IL COMMENTO DELL’ARCIDIOCESI DI MILANO