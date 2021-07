Acquedotto, intervento sulla centrale di Luvinate: possibili cali di pressione

Lereti prosegue nell’efficientamento e ottimizzazione della rete idrica del territorio. Dalle 10 di mercoledì 7 luglio sino alle ore 10 dell’indomani, giorno 8, è stato programmato lo spegnimento della centrale di Luvinate (nella foto) per effettuare verifiche tecniche e prove funzionali.

Durante l’intervento, potrebbero verificarsi momentanei cali di pressione, fenomeni di intorbidimento o opalescenza dell’acqua (si consiglia di farla scorrere prima dell’utilizzo) presso le utenze delle seguenti vie:

Comune di Luvinate:

Via San Vito;

Via Campo dei Fiori;

Via Al Poggio;

Via Panera;

Via Mazzorin.

Comune di Casciago:

Via San Vito;

Via Campo dei Fiori;

Via Postale Vecchia;

Via Vasche;

Via Tiniguzza;

Via Della Valle;

Via Campi Verdi;

Via Piani dell’Occo;

Via Bassani;

Via Carducci;

Via Grinzia;

Via Isonzo;

Via Monte Grappa;

Via Rampegna;

Via Verdi;

Via Solferino.

Sempre in Comune di Casciago sono previsti lavori di asfaltatura con istituzione di senso unico alternato sulle sul tratto di via Dell’Acqua e via Mazzini, dal giorno 5 luglio dalle 07,30 alle 19,00 fino al termine lavori e lungo via Manzoni dal giorno 12 luglio dalle 07,30 alle 19,00 fino al termine dei lavori e il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata lungo via Valtinella dal giomo 5 luglio dalle 07,30 alle 19,00 fino al terrine lavori ed in via Della Vigna e via G.Verdi dal giorno 12 luglio dalle 07,30 alle 19,00 fino al termine lavori;

Comune di Varese:

Via Aurelio Saffi (tratto da incrocio con Via Oriani fino a civico 155);

Via Tommaseo;

Via Armellini;

Via Ticino;

Via Oriani (da civico 98 a civico 136);

Via Mameli;

Via Alpestre;

Via Montello (tratto da civico 100 a via Marzorati).

La società si scusa per il disagio arrecato ed è a disposizione dei cittadini. Il personale è a disposizione degli utenti per eventuali richieste di informazione ai numeri 0332.290319 o 0332.290305 o 0332.290343. Per segnalazioni urgenti, come sempre, ricordiamo che è attivato, 24 ore su 24, il servizio di pronto intervento che risponde al numero verde 800.508740.