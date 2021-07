Addio ad Emilia, la maestra di Cazzago Brabbia

Avrebbe compiuto 75 anni il prossimo 23 luglio, ma Emilia Gorini, “la maestra di Cazzago”, si è spenta improvvisamente nei giorni scorsi.

Emilia è stata l’insegnante elementare per generazioni di alunni, all’epoca in cui Cazzago aveva davvero una piccola scuola che accoglieva principalmente i bimbi del paese. Lei ha insegnato alfabeto e numeri a tutti cazzaghesi almeno fino agli anni ’90. Poi la sua vita ha preso una strada diversa, non sempre semplice, ma nel paese tutti la amavano e proteggevano. I funerali si terranno oggi, lunedì 5 luglio.