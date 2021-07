Al via i rimpatri da Malta, ma la 14enne varesina resta sull’isola

Malta ha cominciato i rimpatri degli studenti presenti sul proprio territorio e posti in quarantena nei giorni scorsi, ma la giovanissima varesina che si trova sull’isola del Mediterraneo non è partita per rientrare a casa. Mentre a Roma è atterrato il primo volo organizzato dalle autorità maltesi per rimpatriare gli studenti delle scuole di lingue che si trovavano in quarantena in seguito a contatti con persone contagiate dal Covid-19, continua l’incubo della 14enne varesina di cui vi avevamo parlato nei giorni scorsi. (foto di repertorio)

La giovane è infatti risultata a sua volta positiva al virus con l’ultimo test rapido effettuato prima della possibile partenza e per questo motivo è rimasta a Malta, unica componente del gruppo iniziale con cui era partita. Sono invece tutti negativi i 58 cittadini italiani rimpatriati con il volo di ieri.

Sabato scorso le autorità maltesi avevano parlato anche di un volo di rimpatrio per i positivi che però, almeno per il momento, non è stato organizzato. «La situazione è grave, perché il disagio psicologico è fortissimo – spiegano i genitori della giovane di Varese, sempre più preoccupati per la situazione – Lei è rimasta l’unica del suo gruppo, ma ci sono tanti altri positivi in questo stato estremamente preoccupante. Noi speriamo fortemente che il governo organizzi subito un volo anche per i positivi e che possano continuare la quarantena in Italia».