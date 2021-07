Torna finalmente a casa la varesina in quarantena a Malta

Potranno finalmente rientrare in Italia domani, venerdì 23 luglio, i 157 giovani studenti italiani ancora in quarantena a Malta perché positivi al Covid: tra loro anche una varesina di 14 anni. I ragazzi erano nell’isola per delle vacanze studio, nelle scuole d’inglese della piccola nazione.

I voli seguono quelli che lunedì e martedì scorso hanno evacuato i ‘negativi’ verso Italia, Germania, Francia e Spagna. I 58 italiani negativi sono stati riportati in patria già lunedì.

L’aereo per i ragazzi positivi è stato messo a disposizione dall’ente nazionale del turismo maltese, che ha predisposto un volo speciale per Roma noleggiando un Boeing 737 della compagnia francese ASL Airlines France, specializzata in voli sanitari e medici.

I focolai che si sono accesi nelle scuole d’inglese hanno più che centuplicato i contagi a Malta in appena tre settimane (i casi attivi erano 23 il 27 giugno, 2.346 ieri), le oltre 40 scuole d’inglese presenti a Malta e Gozo sono state chiuse dal governo il 14 luglio, con un preavviso di appena cinque giorni.