Malta prepara voli di rimpatrio per studenti in quarantena

Le autorità maltesi stanno pensando di organizzare voli per il rimpatrio degli studenti italiani, tedeschi, spagnoli e francesi messi in quarantena a Malta perchè risultati positivi al Covid o perchè entrati in contatto con loro compagni di viaggio o delle scuole d’inglese in cui si sono accesi i focolai di contagio. Tra loro ci sono anche 4 varesine.

I voli potrebbero essere messi in campo per la prossima settimana ma non è ancora chiaro se sarà permessa la partenza anche di chi è ancora positivo.

Il numero dei ragazzi italiani posti in quarantena in hotel è salito a oltre 250 tra positivi e negativi entrati in contatto con positivi.