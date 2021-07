In arrivo temporali, ma il termometro non scende

Cercate rinfresco dalla calura? Dovrete aspettare ancora qualche giorno. Sì, sono annunciati temporali ma le temperature caleranno davvero di poco, così almeno annuncia il Centro Geofisico Prealpino.

Le prime gocce sono annunciate per oggi, giovedì 22 luglio, poi dopo una breve pausa domani, venerdì, i temporali torneranno nel weekend.

LE PREVISIONI

Giovedì 22 luglio: nuvoloso al mattino con rovesci e temporali sulla fascia collinare e prealpina. Poi soleggiato e asciutto. In serata riprenderanno i temporali. Caldo con temperature senza variazioni.

Venerdì 23 luglio: ben soleggiato con formazione di cumuli nelle ore più calde in montagna. Asciutto. Caldo estivo con temperature senza variazioni.

Sabato 24 luglio: al mattino soleggiato, via via temporali su Alpi e Prealpi soprattutto su Ossola, Verbano, Lario. Vento in quota debole/moderato da SW, al suolo debole meridionale con rinforzi in corrispondenza dei temporali.