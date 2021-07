Biologico e a buon mercato, così a Luino da vent’anni con “Solaris”

Nel 2000 alcune famiglie della zona, animate dalla volontà di acquistare prodotti biologici, si sono unite per ordinare prodotti alimentali in gruppo: è il mondo dei Gas, gruppi di acquisto solidale che a Luino vede l’associazione Solaris come gruppo consolidato sul territorio e legato anche ai temi della sostenibilità.

«I prodotti biologici erano allora difficilmente reperibili e l’acquisto collettivo permetteva di superare il problema del costo e spuntare prezzi più bassi», racconta così Lara Tavani dell’associazione Solaris.

Il gruppo d’acquisto solidale dell’Associazione Solaris di Luino si richiama e si ispira ai principi e criteri fondamentali del “Documento base dei GAS”: si propone di sviluppare, attraverso i propri soci, un metodo di acquisto di beni e servizi basato su scelte di rispetto dell’uomo e della sua dignità nel lavoro.

«Ci impegniamo – continua Lara Tavani – nell’accrescimento di realtà sociali, altrimenti escluse da logiche di mercato, preferendo acquisti locali in sintonia con una sostenibilità nel flusso dei trasporti, di attenzione all’impatto che i nostri consumi hanno sull’ambiente con particolare riguardo alla scelta di prodotti biologici e biodinamici che rispettino la natura, le sue leggi, i suoi tempi, garantendo un prodotto di qualità a tutela della salute dei consumatori».

Per le famiglie all’interno dell’associazione l’iniziale necessità pratica di acquistare prodotti biologici a prezzi accessibili si è pian piano definita come scelta di vita etica e solidale, ricerca di un rapporto diretto e di fiducia tra consumo e produzione e di una maggiore attenzione ad una economia basata su criteri di sviluppo sostenibile per l’uomo e per l’ambiente.

Un gruppo che si unisce intorno alla scelta comune di voler diminuire l’impatto ambientale del trasporto delle merci, aumentare la condivisione delle risorse e favorire il confronto e lo scambio di idee.

«Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. Anche se nel tempo alcune modalità di azione si sono inevitabilmente modificate il gruppo ha mantenuto la strada del consumo critico e della relazione diretta tra produttore e consumatore. Durante la pandemia abbiamo favorito la consegna a domicilio o la distribuzione in piccoli punti di ritiro in modo da poter continuare a sostenere i produttori e mantenere le scelte di vita», conclude così Lara Tavani.