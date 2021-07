Cambi di nome e fusioni, il panorama del calcio dilettantistico 2021/2022

Sono diversi i cambi di nominativi e le fusioni nel panorama delle squadre che si affacciano alla partenza della nuova stagione calcistica, che sperano tutti possa essere finalmente una stagione “normale”.

Le fusioni e i cambi di nome delle società sono stati sanciti dal Comitato Regionale della Lega Dilettantistica della Lombardia. Per quanto riguarda il territorio del Varesotto l’unica fusione è quella tra Usd Jeraghese e Asd Crennese Gallaratese, che diventa Usd Jeraghese 1953 e giocherà in prima Categoria.

Parecchi i cambi di nome e di sede. L’Uboldese diventa Asd Gallarate Calcio, cambia sede (da Uboldo a Gallarate); il nome della città di Uboldo sarà parte dell’ex Usd Aurora cerro Maggiore Cantalupo, che diventa Usd Aurora CMC Uboldese: entrambe le compagini giocheranno in Promozione.

Il Marnate Nizzolina diventa Asd Marnate Gorla Calcio e il l’Asd Gorla Maggiore scompare e diventa Fbc Saronno 1910 con cambio di sede da Gorla Maggiore a Saronno e biancoazzurri che giocheranno in Promozione. Cambia nome anche l’Asd Sporting Cesate che diventa Asd SC United, nel quadro dell’accordo per la gestione del settore giovanile proprio con l’Fbc Saronno 1910.

Definiti anche gli organici dei campionati di Eccellenza e Promozione. Le Varesotte in Eccellenza saranno U.P. Gavirate Calcio, U.S.Sestese Calcio, Ssd arl Varesina Sport, F.C. Verbano Calcio e A.C.D. Vergiatese a cui si aggiungono le squadre delle province vicine, A.C. Ardor Lazzate, Asd. C. Base 96 Seveso, G.S. Castanese e U.S.D. Mariano Calcio.

In Promozione troviamo A.S.D.Accademia Inveruno, A.S.D. Altabrianza Tavernerio A., Club Amici Dello Sport, U.S.D. Aurora C.M.C. Uboldese, A.C.D. Besnatese, Fbc Saronno 1910, A.S.D. Gallarate Calcio, A.C.D. Lentatese, A.C. Lissone, C.S. Locate, A.C. Magenta, A.S.D. Meda 1913, A.S.D. Morazzone, A.S.D. Olgiate Aurora, A.S.D. Olimpia Calcio, Ssd arl Solbiatese Calcio 1911, Pol. Solese A.S.D., A.S.D. Union Villa Cassano, A.S.D. Universal Solaro, A.S.D. Valleolona.