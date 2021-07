Casali e la Commissione deserta: “Non siamo in ferie, risolvano le incompatibilità“

«Non siamo in ferie, per noi non è cambiato nulla. Risolvano le loro incompatibilità e torneremo in Commissione».

È Alessandro Casali che parla, e a stretto giro di posta il candidato sindaco del gruppo #Luinesi oggi in minoranza in consiglio comunale sembra rispondere indirettamente a quanto avvenuto martedì sera in Commissione, con l’organo istituzionale del Comune che non ha potuto lavorare per assenza dei consiglieri.

«Sono in ferie», ha specificato il presidente Fabrizio Luglio.

In realtà l’assenza su cui casali puntualizza è tutta politica: mesi fa, all’atto della composizione delle Commissioni consiliari il gruppo #Luinesi aveva sollevato l’assenza di ruoli direttivi (ma di garanzia) per la composizione delle Commissioni le cui presidenze erano tutte in capo alla maggioranza.

«Le opinioni delle opposizioni devono essere tenute in considerazione sempre, non solo su questioni che sono utili alla maggioranza», aveva specificato Casali lo scorso novembre quando diede seguito alle minacce di disertare i lavori delle sedute (dove vengono affrontate questioni preliminari spesso al Consiglio Comunale su diverse tematiche, dal Bilancio alla gestione del territorio, al sociale): e difatti il gruppo #Luinesi non ha più partecipato ai lavori, riservandosi di farlo non appena la maggioranza avesse “aperto“ agli altri gruppi.