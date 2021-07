“C’era una volta…la Traversata dei Castelli”, terza tappa del progetto #MiFidoDiTe

Domenica 11 luglio si è conclusa la terza tappa del progetto #MiFidoDiTe, un’impresa sportiva e solidale inserita all’interno del circuito di gare in acque libere organizzato su scala nazionale da Italian Open Water Tour, organizzazione che ha sposato il progetto.

Una maratona a nuoto di 42 km in SETTE tappe, a sostegno della ricerca sulla Sindrome di Usher, legati l’uno all’altra, coscia a coscia, da una corda lunga solo 50 centimetri e da una fiducia totale.

La prima e la seconda tappa si sono svolte nello scenario di Vulcano alle isole Eolie e a Monate, mentre domenica 11 luglio è stata la volta di Maccagno.

Il progetto #MiFidoDiTe, nasce dall’incontro di Alessandro Mennella, ragazzo genovese affetto dalla Sindrome di Usher (una malattia rara che si manifesta con sordità alla nascita e una progressiva perdita della vista) e Rare Partners, una azienda milanese senza scopo di lucro che si occupa dal 2010 di supportare lo sviluppo di nuove terapie nel campo delle malattie rare utilizzando risorse finanziarie non profit. La fiducia reciproca ha dato il nome #MiFidoDiTe al progetto e alla raccolta fondi associata, fondi destinati alla ricerca per questa patologia rara devastante.

Ecco il diario di viaggio della terza tappa di Marcella Zaccariello:

C’era una volta….la Traversata dei Castelli.

Il nome da sempre evoca nella mia mente qualcosa di fiabesco. Una favola che, già dalle prime battute, si delinea avvincente. Onde, corrente, una temperatura dell’acqua non invitante e, a complicare il tutto, la presenza di legni che la recente “mareggiata” ha lasciato in dote. “Calma” e’ l’ultima parola che scrivo ad Ale prima di entrare in acqua. La testa è un susseguirsi di “Se” che cercano una loro possibile soluzione. Il sorriso degli amici al nostro fianco mi ricorda che non siamo soli. I loro gesti, semplici e intensi, ci regalano la magia di una nuotata serena.

La commozione oggi si fa sentire da subito; ogni volta che ti guardo i nomi sulla tua muta accellerano il mio battito. Insieme fino al traguardo.

Nella nostra favola oggi non c’è spazio per draghi e streghe. I castelli sono stati “conquistati” ma la storia del progetto #MiFidoDiTe è ancora tutta da scrivere.

Ci vediamo a Baratti il 24/25 luglio.