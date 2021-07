Cinema sotto le stelle: 13 film per famiglie a Esterno Notte

Il ricco calendario di cinema sotto le stelle di Esterno Notte anche quest’anno propone una serie di appuntamenti dedicati ai bambini e alle loro famiglie: si tratta di 12 film, di animazione e non, per 13 serate ospitate in diverse arene all’aperto del Varesotto a cominciare dal capoluogo: domenica 11 luglio alle ore 21.30 sotto la tensostruttura dei Giardini Estensi sarà proiettato il cartoon della Dreamworks “Il piccolo yeti“, un film che è una vera rivelazione sin dalle sue origini (la collaborazione non scontata tra Cina e Usa) che regala ai bambini una storia avventurosa e magica, di crescita e di amicizia, immersi negli ambienti naturali incredibili attraversati dai protagonisti in un lungo viaggio, dalla caotica metropoli alla vetta dell’Everest.

Poetica è invece la storia de “Il diritto alla felicità“, film del 2021 protagonista della serata a ingresso gratuito in programma per giovedì 15 luglio al parco boschetto di Germignaga: il racconto della profonda amicizia tra generazioni e nazionalità diverse. Tra Libero, un appassionato venditore di libri usati e il piccolo Essien, bambino immigrato in Italia da pochi anni. Il film sarà proiettato anche giovedì 5 agosto a Villa Fara Forni di Vedano Olona, sempre a ingresso gratuito.

Ingresso gratuito anche per la serata di venerdì 16 luglio a Villa Braghenti, a Malnate, dove sarà proiettato un altro magico film di animazione dai disegni originali: la storia incredibile di “Kubo e la spada magica”.

L’indomani invece, sabato 17 luglio, in corte don Andrea Riva a Induno Olona è in programma un grande classico del re dell’animazione, Hayao Miyazaki: “Porco Rosso” e il suo inconfondibile idrovolante in volo sull’Italia tra le due guerre mondiali.

Il cinema per famiglie di Esterno Notte toccherà anche l’arena all’aperto sul Lungolago (piazza Garibaldi) di Angera con “Zanna Bianca” (venerdì 30 luglio) e “Minuscule 2 – Alla ricerca di nuovi mondi” (13 agosto), per due serate a ingresso gratuito. Biglietto omaggio per bambini e genitori anche per vedere (o riscoprire sul grande schermo) l’avventura tra il mondo dei vivi e quello dei morti di “Coco” (31 luglio al Parco al Lago di Luino).

Nella cornice del Castello di Monteruzzo a Castiglione Olona sarà invece proiettato per le famiglie “Mune – il guardiano della Luna” (mercoledì 11 agosto), mentre altri tre film aspettano i bambini sotto la tensostruttura dei Giardini Estensi in agosto: “Crudelia” (domenica 8), “Storm boy – Il ragazzo che sapeva volare” (sabato 14) e Trash (domenica 22).

Il cinema sotto le stelle a misura di bambino di Esterno Notte si conclude sabato 28 agosto al Parco Butti di Viggiù con il film di animazione “Le avventure di Zarafa – La giraffa giramondo”.

Per maggiori informazioni sul programma, prenotazioni e costo dei biglietti consultare il sito wwww.filmstdio90.it oppure 0332 830053.