Da Italia’s got talent ai social, il giovane Alessio Dall’Armellina continua a raccogliere consensi

Quindici anni e una grande passione per la batteria che l’ha portato dritto in Tv. Alessio D’Armellina ha 15 anni, vive a Besozzo e la scorsa primavera è stato scelto per partecipare alla trasmissione televisiva Italia’s Got Talent.

La sua esibizione conquistò i quattro giudici al primo colpo e molti spettatori rimasero colpiti dalla sua bravura. Da allora la sua popolarità non si è fermata. I video delle sue esibizioni continuano a macinare numeri. Sui social ha diversi follower e il filmato con la sua partecipazione alla trasmissione, pubblicato sul canale Facebook di Tv8 ha raggiunto 3 milioni di visualizzazioni. Segno che il suo talento e capacità di suonare la batteria continuano a stupire.

Per continuare a seguire Alessio e le sue performance è possibile iscriversi al suo canale YouTube dove supera una “sfida” dietro l’altra o sulla sua Fanpage.