Dal Saronno alla Primavera dell’Inter, le amichevoli del Città di Varese

Saranno 5 le amichevoli che affronterà il Città di Varese in preparazione alla prossima stagione sportiva, che vedrà i biancorossi impegnati in Serie D.

Gli allenamenti del precampionato – che si svolgeranno ad Albizzate – dovrebbero iniziare il 9 agosto, mentre il primo test è stato programmato per sabato 21 agosto (ore 20.00) a Saronno contro l’Fbc (formazione di Promozione).

Biancorossi ancora in campo mercoledì 25 agosto per quello che sarà l’appuntamento più importante dell’estate: alle 18.00 al “Franco Ossola” Disabato e compagni affronteranno la Primavera dell’Inter.

Domenica 29 agosto (ore 17.00) la squadra di Ezio Rossi sarà a Besozzo per sfidare il Verbano (Eccellenza) mentre mercoledì 1 settembre (ore 17.00) sarà ospite della Vergiatese (Eccellenza). Ultimo impegno amichevole sarà giovedì 9 settembre (ore 18.00) in casa del Gallarate Calcio (Promozione), a pochi giorni dall’esordio ufficiale, il 12 settembre, per l’esordio in Coppa Italia di Serie D.