Due alpiniste di Verbania morte assiderate sul Monte Rosa

Sono morte assiderate le due alpiniste disperse sul Monte Rosa. Martina Svilpo, 29 anni, residente a Crevoladossola e Paola Viscardi, 28 anni, residente a Trontano (nella foto postata sui profili social) erano amiche da sempre, appassionate di montagna, cresciute in provincia di Verbania a pochi chilometri una dall’altra.

Per loro non c’è stato nulla da fare, mentre il terzo componente del gruppo è stato ricoverato in ospedale con un grave principio di assideramento alle mani.

Dalla Piramide Vincent avevano raggiunto la vetta della montagna nel pomeriggio di sabato 3 luglio, quando è iniziata una bufera, annunciata dai bollettini meteo. I tecnici del Soccorso Alpino Valdostano, i soccorritori di Alagna e gli uomini del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cervinia li hanno recuperati con molte difficoltà. Le due donne non ce l’hanno fatta, bloccate a circa 4.000 metri di altitudine: hanno lanciato l’allarme nel pomeriggio e poi sono state ricontattate verso sera, ma sono state raggiunte e trovate morte solo verso le 21, quando i soccorritori, partiti a piedi, sono arrivati nel punto indicato.