Elio Germano illumina Comerio e l’edizione 2021 di “Fuori chi Legge”

Parlare di scienza con Amalia Ercoli Finzi, di Costituzione con Gherardo Colombo, ascoltare le canzoni impegnate di Elio Germano e le BestieRare e The André e poi guardare le stelle.

“Fuori chi legge” è stato un evento davvero super, con tanti ospiti e temi di livello assoluto, ospitato in una Comerio tirata a lucido per l’occasione. Due gocce pre serata non hanno rovinato i pieni degli organizzatori, che hanno portato a casa un risultato ricco di soddisfazioni, con la partecipazione del pubblico (nel rispetto delle normative vigenti) e di tanti ospiti che hanno reso unica un sabato di inizio luglio.

Soddisfatto il sindaco di Comerio Silvio Aimetti che ha celebrato il buon esito della manifestazione sui profili social. Villa Tatti Tallacchini e gli spazi del Comune hanno ospitato al meglio la musica, gli incontri, gli spazi artistici e infine la stellata, parzialmente coperta da un cielo dispettoso.