Eolo rinnova la partnership con il Gran Trail Courmayeur

Il primo amore non si scorda mai, una massima che vale anche per la Eolo, la grande azienda che ha sede a Busto Arsizio e che è leader nel settore delle telecomunicazioni e nella fornitura di banda ultralarga.

Dopo aver investito nel ciclismo con le sponsorizzazioni del team Eolo-Kometa, del Giro d’Italia, di alcune grandi classiche e della prossima Gran Fondo Tre Valli, il marchio bustocco ha deciso di rinnovare la partnership con il Gran Trail Courmayeur, competizione podistica su alte quote e lunghe distanze che si disputa nel prossimo fine settimana tra il 9 e l’11 luglio.

Una disciplina, quella del trail, praticata a lungo anche dal CEO dell’azienda, Luca Spada: «Impegno, disciplina, coraggio e spirito di sacrificio per raggiungere traguardi eccezionali sono solo alcuni dei valori che condividiamo con Gran Trail Courmayeur – spiega l’imprenditore originario di Malgesso – Crediamo molto in questa partnership: ci siamo avvicinati al mondo del trail running diversi anni fa e continuiamo a investire per supportare le manifestazioni sportive migliori sul panorama internazionale per raccontare la nostra visione, che mette al centro l’uomo nella sua relazione con sé stesso, i propri limiti, gli altri, la natura. Questa è una gara che celebra panorami unici del territorio italiano, montagne che sono un patrimonio da rispettare».

Un altro elemento della scelta di Eolo è in comune con il ciclismo e riguarda l’offerta capillare dell’azienda: le piccole comunità isolate come quelle che vivono lungo i percorsi del trail e più in generale in montagna rappresentano una sfida per il marchio varesotto che è da tempo impegnato a eliminare il cosiddetto digital divide e a fornire di connessioni ad alta velocità anche i comuni più piccoli, là dove gli altri non arrivano.

Non è un caso che oltre alla sponsorizzazione dell’evento, Eolo supporterà gli organizzatori «con i nostri servizi tecnologicamente avanzati, provvedendo la connettività ultraveloce nelle zone di partenza e arrivo della gara e gestendo i tracking GPS dei partecipanti: due aspetti fondamentali per la sicurezza e il benessere degli atleti che prenderanno parte alla corsa» conclude Spada.