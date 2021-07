Ferrovia Milano/Laveno, via al progetto definitivo per eliminare passaggi a livello di Locale Varesino e Carbonate

Regione Lombardia ha approvato il progetto definitivo relativo alle opere sostitutive dei due passaggi a livello nei Comuni di Locate Varesino e Carbonate (CO), lungo la linea ferroviaria Milano-Laveno di Ferrovienord. Lo ha fatto attraverso una delibera della Giunta regionale, su proposta dell’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. L’investimento è di 7,8 milioni di euro (4,2 milioni da Regione Lombardia, 3,3 milioni di risorse statali e 300.000 euro dal Comune di Locate Varesino).

BENEFICI PER SERVIZIO FERROVIARIO E VIABILITÀ – “L’investimento – commenta l’assessore Claudia Maria Terzi – è cospicuo e importante per il territorio. L’eliminazione di due passaggi a livello potrà portare benefici al servizio ferroviario eliminando le interferenze con la viabilità. E andrà a migliorare il sistema della mobilità all’interno dei paesi interessati, ovvero Locate Varesino e, in parte, Carbonate. Il progetto prevede la realizzazione di infrastrutture viabilistiche e ciclopedonali che ricuciranno la cesura rappresentata dalla ferrovia e offriranno nuove possibilità di collegamento”. “Positiva – conclude Terzi – tra le altre cose la particolare attenzione alla mobilità dolce, in modo da tutelare i cittadini che si spostano a piedi o in bicicletta”.

LE OPERE – Il progetto prevede la realizzazione di:

– una nuova direttrice veicolare in sottopasso alla linea ferroviaria, fruibile anche dal traffico pesante e dai mezzi di soccorso, che interscambia da Nord – Ovest e da Sud – Est con un nuovo asse stradale;

– un percorso ciclopedonale nel sottopasso, di larghezza pari a 2,50 metri. Sarà realizzato con una carreggiata indipendente e posizionata a una quota diversa, più alta, rispetto a quella della carreggiata stradale, con il doppio scopo di ridurre le pendenze per chi la percorre a piedi e in bicicletta e rendere più sicuro, perché totalmente separato, il transito di pedoni e ciclisti. Il percorso ciclopedonale prosegue anche esternamente al sottopasso e consente a nord di arrivare agevolmente al cimitero di Locate Varesino, accedere al territorio di Carbonate e raggiungere le vie residenziali di quella parte di Locate;

– un ponte ciclopedonale a struttura mista acciaio calcestruzzo che collega il percorso ciclopedonale di nuova realizzazione al territorio di Carbonate;

– un nuovo parcheggio di 27 posti auto.