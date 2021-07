Fiabe in piazza: mini maratona di letture per bambini in centro a Tradate

L’amministrazione comunale di Tradate assieme all’associazione ArteDiem propone ai bambini e alle loro famiglie una serata speciale: venerdì 30 luglio alle 20:30 partirà dalla piazzetta di Villa Truffini una mini-maratona di letture per viaggiare nella fantasia attraverso la voce dei volontari che riusciranno a portare grandi e piccini persino tra le fresche onde del mare!

Un modo diverso di trascorrere una bella serata estiva, passeggiando in centro, magari con un bel gelato.

L’evento è gratuito, pensato per famiglie con bambini indicativamente dai 5 anni in su.

La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.

Per prenotare è possibile utilizzare l’App “c’è posto”:

Per maggiori informazioni contattate il numero 0331 841820.