Gianni Rodari, sviluppo del sud e moscardini alla luciana nel programma della festa a Schiranna

Non si ferma la festa del Partito Democratico alla Schiranna di Varese: dopo l’approfondimento sul ruolo della Cina dopo la pandemia e i due appuntamenti musicali dello scorso fine settimana, il prossimo sarà caratterizzato da due momenti di grande rilievo culturale e politico.

In particolare, venerdì 30 luglio alle 18.30 la Festa ospiterà la presentazione del libro “La scintilla dell’utopia – Rileggere Gianni Rodari con i bambini”. Pubblicato in occasione dei cento anni dalla nascita di Gianni Rodari, il saggio propone una biografia che ripercorre vita e opera dell’autore, ne analizza l’opera attraverso percorsi tematici che mettono al centro pace, uguaglianza economica e sociale, fratellanza, solidarietà, etica, valore del lavoro, rispetto per l’infanzia, fiducia nel futuro; infine, indaga titoli di altri autori contemporanei capaci di suscitare un dialogo aperto tra adulti e bambini sui temi e sui valori centrali per l’autore.

La presentazione, condotta da Renata Ballerio, vedrà l’intervento dell’autrice Alice Bigli ed è organizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di Gavirate-Besozzo.

Lo stesso giorno, alle 21, è in programma l’evento dal titolo “Visioni per il PD del futuro – Le agorà democratiche tra sviluppo, lavoro e ripartenza” con Peppe Provenzano, vice segretario PD e già Ministro per il Sud e la coesione territoriale, e Alessandro Alfieri, senatore PD. Il dialogo sarà moderato da Alice Bernardoni, vice segretaria provinciale del Partito Democratico.

Sabato 31 luglio la festa offrirà uno speciale intrattenimento musicale durante e dopo cena, mentre domenica la Festa continuerà con il caratteristico menu: fritto misto di pesce, grigliata, lasagne e polenta, panino con la salamella e patatine fritte.

Inoltre, saranno disponibili i moscardini alla luciana, ricetta tradizionale del borgo appunto di Santa Lucia, a Napoli, dove esisteva una comunità di pescatori; la ricetta prevede la cottura con pomodoro, aglio, olive e capperi; a fine cottura, il piatto viene condito con pepe e prezzemolo tritato.

Completano il menu lo stinco di maiale al forno con patate, le tagliatelle ai funghi porcini e il panino americano con hamburger di fassona razza piemontese. Non mancheranno piatti più freschi come l’insalata di mare, il prosciutto e melone, il roast beef e una selezione di formaggi.

La festa è aperta tutti i venerdì, sabato e domenica a partire dalle 18 per gli aperitivi e dalle 19 per la cena. Si svolge alla Schiranna di Varese, in via Vigevano 26, vicino alla rotonda; mette a disposizione un ampio parcheggio e un’area attrezzata con giochi per i bambini.

In occasione del Ferragosto, la Festa propone inoltre una speciale apertura anche per il pranzo di domenica 15 agosto, su prenotazione, con i menu paella&sangria (paella valenzana con sangria), griglia&birra (hamburger di fassona razza piemontese, salamella, costine e patatine fritte o insalata mista e birra media bionda o rossa), vegetariano (pasta al pomodoro, hamburger vegetariano, patatine o insalata mista e bevanda), oltre al menu bambini (pasta al pomodoro, hamburger di fassona razza piemontese, patatine o insalata mista e bibita). Prenotazione obbligatoria al numero 345 406 0379 oppure 328 381 2350.