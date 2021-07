Giovanissimi in minicar fermati con hashish, marijuana e bilancino tra Besnate e Jerago con Orago

Giovanissimi e, come si suol dire in questi casi, pure di “buona famiglia” eppure sono stati trovati in possesso di hashish e marijuana che avevano intenzione di rivendere tra i propri coetanei.

Sono due ragazzi poco più che diciottenni fermati dai carabinieri della stazione di Albizzate e Solbiate Arno nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 27 luglio al confine tra Besnate e Jerago con Orago.

I due si trovavano a bordo di una minicar, una di quelle macchine omologate per essere guidate anche dai minorenni, e sono apparsi molto nervosi di fronte agli uomini dell’arma che hanno dunque deciso di procedere al controllo della vettura.

Il motivo è presto detto: uno dei due aveva addosso 70 grammi di hashish mentre nella parte posteriore del mezzo sono stati trovati altri 150 grammi di marijuana insieme ad un bilancino.

I due non erano del posto ma è probabile che fossero in zona proprio per rifornire amici o coetanei. Per entrambi, dopo essere stati arrestati, c’è già stato il giudizio per direttissima con la convalida dell’arresto e l’ammenda di 2mila euro a testa.