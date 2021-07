Incontro, divertimento e condivisione, Vedano Olona riparte con l’Estate Vedanese

Cinema all’aperto, eventi, concerti, escursioni, fiabe musicali e teatro per i più piccoli. Sono alcune delle proposte che l’Amministrazione comunale di Vedano Olona ha organizzato per il calendario di eventi ed appuntamento dell’edizione 2021 dell’Estate Vedanese

Il programma di iniziative è rivolto a chi trascorrerà l’estate in paese, per offrire momenti di divertimento e condivisione pur nel pieno rispetto dei protocolli anti-contagio. Tanti appuntamenti che si susseguiranno da luglio ad agosto su tutto il territorio vedanese, per un’estate all’aperto e in tutta sicurezza, realizzata in collaborazione con realtà e associazioni culturali e artistiche del territorio.

«Questa proposta, pur limitata a causa dell’emergenza Covid, è comunque in linea di continuità con le rassegne proposte negli anni passati, e vuole mettere al centro la condivisione e il divertimento – dice Simona Ghiraldi, assessore al Tempo libero – Abbiamo pensato ad un calendario variegato, totalmente gratuito, per venire incontro alle diverse preferenze e per vivere il paese anche durante l’estate. La scelta di un’offerta interamente outdoor è studiata anche per garantire la massima sicurezza agli artisti e ai partecipanti».

All’interno del programma sono state inserite anche due manifestazioni: la celebrazione della Giornata mondiale dei nonni e degli anziani (il 24 e 25 luglio), istituita da Papa Francesco, e la tradizionale e tanto cara ai vedanesi Sagra di San Rocco, che si terrà come sempre il 16 agosto.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria on line sul sito comunale www.comune.vedano-olona.va.it, dove sarà possibile trovare il programma completo di “EstateVedanese 2021”, con tutte le informazioni relative al dettaglio degli eventi.

Qui potete scaricare la locandina con gli appuntamenti