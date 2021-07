A Induno Olona si chiude con il cinema all’aperto l’edizione 2021 dell’Estate Indunese

L’Estate Indunese 2021 si chiude nel fine settimana con l’ultimo appuntamento di Esterno Notte.

Sabato 31 luglio nello spazio della Corte Riva sarà proiettato alle 21,30 “I Miserabili”, del regista, attore e sceneggiatore francese Ladj Ly.

Il film, del 2019, è ambientato a Montfermeil, periferia di Parigi. L’agente Ruiz, appena trasferitosi in loco, prende servizio nella squadra mobile di polizia, nella pattuglia dei colleghi Chris e Gwada. Gli bastano poche ore per fare esperienza di un quartiere brulicante di tensioni tra le gang locali e tra gang e forze dell’ordine, per il potere di dettare legge sul territorio. Quello stesso giorno, il furto di un cucciolo di leone dalla gabbia di un circo innesca una caccia all’uomo che accende la miccia e mette tutti contro tutti.

Ingresso: 6,5 euro, ridotto 5 euro, soci filmstudio90 e under 25 3 euro

In caso di maltempo la proiezione di terrà nella Sala civica “M. Bergamaschi” p.zza Giovanni XXIII