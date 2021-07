James Taylor annuncia cinque date in Italia

James Taylor ha annunciato questa mattina un tour Italiano di 5 date che si terrà a Febbraio 2022. Il tour, che vedrà Taylor accompagnato dalla sua All Star Band, partirà dal Teatro Colosseo di Torino il 22 Febbraio per poi proseguire a Bassano del Grappa e poi a Firenze, Roma e Milano dove la serie di concerti si concluderà il 28 Febbraio.

Sarà l’occasione per i tantissimi fans Italiani di James di riascoltare i brani della sua straordinaria carriera nel meraviglioso scenario di alcuni dei più prestigiosi teatri italiani.

James Taylor ha fatto uscire il suo ventesimo album “ American Standard”, una raccolta di cover del Great American Songbook, nel febbraio 2020 e con lo stesso disco si è aggiudicato il Grammy come Best Tradition Pop Vocal Album, il sesto della sua carriera. In questo 2021 si è resto protagonista di uno straordinario tributo a Garth Brooks durante la cerimonia di assegnazione dei Kennedy Centers Honors. Prima di sbarcare in Europa nel 2022, James Taylor sarà protagonista di un tour estivo negli Usa insieme a Jackson Browne.

La vendita per i 5 concerti Italiani di James Taylor aprirà Venerdì 16 Luglio alle ore 11.00

