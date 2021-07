Letture per bambini all’aperto, tra giardini, parchi, ville e chiostri

Per tutto il mese di luglio ilpromuove una serie diorganizzati dalle biblioteche e dai volontari diForti. L’obiettivo, come sempre, è creare dellee coltivare così sin da piccoli la passione per la lettura“I due eventi di giugno hanno raccolto riscontri entusiasti – raccontadel Sistema bibliotecario Panizzi – Genitori e bambini non vedevano l’ora di ascoltare di nuovo le voci dei lettori senza il filtro dello schermo cui siamo stati costretti per mesi”.Di seguito il programma dettagliato degli eventi.