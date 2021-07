Liberate le strade dopo la tempesta, weekend col sole

Dopo gli attimi di paura vissuti da molti automobilisti che si sono visti passare di fronte una grande massa d’acqua e detriti che ha in un attimo bloccato la strada provinciale che collega Brinzio alla Rasa di Varese la situazione è ritornata alla normalità nella serata di giovedì (nella foto, la protezione civile al lavoro).

Lo stesso copione lo si è vissuto anche in altre zone della provincia, per la maggiore in prossimità di valli e rilievi, come avvenuto sempre nella serata sulla strada della Valganna a Induno Olona dove la protezione civile della comunità montana è dovuta entrare in azione per liberare alcuni tratti.

Idem a Cuasso al Monte dove il forte vento ha sradicato alcuni alberi che hanno provocato disagi alla circolazione e l’interruzione della corrente elettrica in diverse zone del paese.

Anche tra Malnate e Cantello la strada della Valsorda è rimasta chiusa: uomini al lavoro per ripristinare i collegamenti.

È stata una giornata difficile che dovrebbe essere già alle spalle dal punto di vista meteo.

Il centro geofisico prealpino di Varese prevede per venerdì ampie schiarite con giornata soleggiata così come per sabato con clima asciutto e temperature senza variazioni ma in serata temporali in transito sulle Alpi e localmente sulle Prealpi. Il tempo dovrebbe reggere anche per la giornata di domenica, giornata soleggiata e calda con massime oltre 30°C. Annuvolamenti cumuliformi pomeridiani sui rilievi ma asciutto. Caldo anche in montagna con 0°C a 4200 m.

La tendenza per lunedì 12 luglio: soleggiato e caldo più afoso, con nuvole in aumento su Piemonte, Verbano, Ticino e Lario dove saranno possibili temporali pomeridiani. Martedì 13: variabile e temporalesco.