Sassi sulla strada, interrotta la provinciale fra Brinzio e la Rasa

La strada provinciale 62 è bloccata fra Brinzio e l’abitato della Rasa, già in comune di Varese per la caduta di massi, detriti e legname sulla sede stradale.

La circolazione è bloccata come si vede dalle immagini girate da alcuni lettori che stavano transitando in quel momento dalla strada.

Attorno alle 18.30 il Comune di Varese ha diramato quanto segue:

Il Comune di Varese informa che, a causa di una frana verificatesi in seguito al violento nubifragio che si è abbattuto su Varese, al momento la provinciale per la Rasa è chiusa in entrambe le direzioni. La chiusura è all’altezza del cimitero della Rasa