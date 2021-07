Matteo Berrettini fa l’impresa: un italiano in semifinale a Wimbledon

Matteo Berrettini scrive una pagina di storia per il tennis italiano: il giocatore romano, 25 anni, si è qualificato per la prima volta in carriera alle semifinali del torneo londinese di Wimbledon. (foto: da Instagram)

Un livello che un tennista azzurro non raggiungeva addirittura da 61 anni, da quando cioè Nicola Pietrangeli (era il 1960) riuscì a guadagnare la semifinale, persa poi in cinque set dal leggendario Rod Lever. Berrettini, che è il numero 9 al mondo, ha disputato e vinto i quarti contro il canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di tre set a uno (6-3, 5-7, 7-5, 6-3).

In semifinale l’azzurro troverà un avversario a sorpresa, il polacco Hubert Hurkacz, numero 18 al mondo che ha battuto sua maestà Roger Federer. Un incrocio dal pronostico aperto, ma alla portata di Berrettini che prima di arrivare a Wimbledon si è tolto lo sfizio di vincere (alla prima partecipazione) il torneo del Queens’ tradizionale appuntamento su erba per preparare lo slam inglese.