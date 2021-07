Maxi schermo a Bodio Lomnago per gli Europei di Calcio

L’Asd Don Bosco organizza al campo Sportivo di Bodio Lomnago, quattro serate per vedere gli Europei di Calcio 2020.

Maxischermo, buon cibo, e birra.

Ingresso gratuito, consumazione obbligatoria, consigliata la prenotazione (panino con la salamella, birra e patatine 10 euro, prenotazione al 389.8093874)

Martedì 6 luglio 18.00 alle 23.30

Mercoledì 7 luglio 18.00 alle 23.30

Sabato 10 luglio dalle 18.00 alle 23.30

Domenica 11 luglio dalle 18.00 alle 23.30

Un modo per guardare le partite dell’Italia, in compagnia e in sicurezza.