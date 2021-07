Mondiali under 23: cinque varesini sicuri in semifinale o finale

Avanzano a colpi di remo gli otto atleti varesotti impegnati a Racice, in Repubblica Ceca, ai campionati mondiali under23 di canottaggio. Dopo i primi due giorni di regate, due di essi sono già sicuri di disputare la finale mentre altri tre si stanno preparando alle semifinali. Ma andiamo con ordine.

La finale è già certa sia per Davide Verità (Canottieri Monate, l’unico dei “nostri” che non gareggia per Gavirate) sia per Alessandro Benzoni: entrambi gareggiano su barche non olimpiche e quindi con un numero di avversari più ridotto tanto che il quattro con di Verità non ha neppure avuto bisogno delle batterie mentre il quadruplo leggero di Benzoni ha chiuso al secondo posto l’eliminatoria, guadagnando così una delle sei corsie per domenica.

L’atleta più noto della spedizione varesotta, Nicolò Carucci, ha invece contribuito a far avanzare di buona carriera il quattro di coppia senior: il “milanese di Gavirate” ha vinto la batteria (insieme a Tedoldi, Sartori e Cangialosi) candidando così la barca azzurra per un posto tra le migliori. Semifinale raggiunta anche da due barche olimpiche femminili con nostre atlete, il doppio senior di Josephine Debelle (terza in batteria, insieme ad Alice Gnatta) e il quattro di coppia di Sara Borghi (addirittura vincitrice della prima regata) che rema con Baudino, Colasante e Tonoli.

Chi invece dovrà passare dai recuperi è Linda De Filippis, la gaviratese impegnata sul singolo senior: buon secondo posto in batteria ma solo la vittoria dava diritto alla semifinale diretta. Identica sorte per l’otto senior maschile con Paolo Covini e Giovanni Codato: anche l’ammiraglia ha chiuso seconda la regata d’esordio e dovrà passare dal recupero per puntare ai piani alti.