Europei under 23, un quarto della nazionale ha radici nella Contea dei Laghi

Tra sabato 6 e domenica 7 settembre il bacino di Racice, in Repubblica Ceca, ospiterà i Campionati Europei U23 di canottaggio con la solita e solida presenza di atleti del Varesotto “capitanati” da Giovanni Calabrese, nell’occasione coach della squadra selezionata dal d.t. Antonio Colamonici.

In questa occasione sono le due società più “pesanti” della Contea dei Laghi a offrire i propri tesserati alla maglia azzurra, Gavirate e Varese. Dal vivaio rossoblu andranno a Racice in sei: Giuseppe Bellomo, Luca Borgonovo, Gaia Umbra Chiavini, Aurora Spirito e Alessandro Timpanaro oltre alla timoniera Ilaria Colombo.

Dalla Schiranna invece partiranno quattro portacolori giallo-azzurri: si tratta di Tommaso Cinquantini, Lorenzo Cracco, Luca Enea Mulas e Sebastiano Renzi. In totale sono 10 i nostri rappresentanti, oltre un quarto della nazionale composta da 39 elementi.

In entrambi i casi ci sono diversi giovani talenti che hanno già alle spalle diversi impegni con le rappresentative giovanili a partire dai Mondiali U23 disputati un mese fa a Poznan. In quella occasione la medaglia “varesotta” arrivò da Luca Borgonovo che fu bronzo nel singolo pesi leggeri, ma il quattro di coppia femminile con Spirito e Chiavini arrivò quarto, a un soffio dal podio.

Per loro, ma anche per tutti gli altri azzurri (Timpanaro-Bellomo furono 7mi in Polonia, vincendo la finale B) c’è la possibilità di migliorare quei risultati contando anche sul fatto che agli Europei la platea di avversari – pur di qualità – è ridotta rispetto a quella dei Mondiali.

2025 – Le medaglie internazionali degli atleti varesotti

Europei Senior (Plovdiv)

Argento: Alice Codato (2- F)

Argento: Giovanni Codato (2- M)

Bronzo: Alice Codato (8- F)

Bronzo: Giovanni Codato, Francesco Pallozzi (8+ M)

Coppa del Mondo assoluta (Varese)

Oro: Alice Codato (2- F)

Argento: Gabriel Soares (2x M)

Bronzo: Giovanni Codato, Francesco Pallozzi, Ilaria Colombo tim. (8+ M)

Mondiali U23 (Poznan)

Bronzo: Luca Borgonovo (1xPL M)

Europei U19 (Kruszwica)

Oro: Loris Piscia, Morgana Maroni tim. (8+ M)

Oro: Arianna Tosi, Margherita Fanchi tim. (8+ F)

Bronzo: Viola Della Bella (2x F)