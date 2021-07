Nubifragio in Valceresio, strada bloccata a Baraggia di Viggiù

La prima zona colpita (con danni) nella giornata di sabato è stata la fascia tra Campo dei Fiori, Valceresio e Mendrisiotto, tra le 14.30 e le 15.30.

I danni – non gravi ma con disagi – sono stati soprattutto in Valceresio: per oltre due ore la strada tra Baraggia e Piamo è rimasta bloccata da un grande albero crollato e da un palo pericolante.

Sul posto hanno operato diversi volontari della Pro Civ e i vigili del fuoco, con l’autogru.

Anche a Bisuschio dove diversi alberi – più piccoli – sono crollati a terra invadendo la sede stradale.