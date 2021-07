Pastasciutta antifascista a Malnate, Induno Olona e Samarate

Saranno tre gli eventi organizzati sul territorio Varesotto nel weekend con le pastasciuttate antifasciste, in occasione dell’anniversario dell’arresto di Mussolini, avvenuto il 25 luglio 1943.

Il primo appuntamento sarà a Malnate, venerdì 23 luglio alle ore 19.30 nella sala sopra la Coop di via Marconi. Ad impreziosire la serata il racconto del “ciclista della memoria” Giovanni Bloisi che illustrerà la sua ultima avventura in ricordo delle stragi e degli eccidi nazifascisti tra Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta. Contributo per la serata: 15 Euro. È indispensabile prenotare via mail a anpivarese@tiscali.it

A Induno Olona, preso l’Associazione Borgo Olonese, si svolgerà una due giorni di celebrazioni – sabato 24 e domenica 25 luglio – organizzata da Spi CGIL Lombardia con il sostegno dell’ANPI Valceresio, SPI CGIL, FNP CISL Pensionati dei Laghi, UIL Pensionati Varese e l’Istituto Alcide Cervi. Il programma prevede sabato 24 luglio alle 17.30 la presentazione dei progetti “Di Pari Passo” e “Viva Vittoria”, alle l’aperitivo con il Coro Rebeide, canti di Resistenza, alle 20.30 la Pastasciutta Antifascista (gratuita) e dalle 21.30 lo Spettacolo Teatrale Novecento, tratto dal testo di Baricco a cura di Non solo Teatro. Domenica 25 luglio alle ore 13 ci sarà invece il pranzo sociale.

A Samarate invece l’evento, organizzato sempre da Spi Cgil Lombardia con il sostegno dell’ANPI Verghera – Samarate, si terrà domenica 25 luglio dalle ore 19.30 presso il Giardino del Circolo Cooperativo di Samarate, Caffè “La Guantanamera”, in Piazza Italia 26. La pastasciutta sarà offerta secondo la ricetta dei fratelli Cervi, accompagnata dalla musica popolare de “Il Piano B” e le letture a cura di “Samarate Loves Books”.