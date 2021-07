Pepe (Pd): “Pulizia dei ruscelli, bene la proposta di Astuti”

«Più risorse per pulire i ruscelli. Sono molto soddisfatto dell’emendamento di Samuele Astuti per finanziare questi interventi». Con queste parole si apre la nota del consigliere comunale del PD Alessandro Pepe che rimarca l’attenzione ai territori del consigliere regionale Samuele Astuti; il quale, in occasione dell’assestamento di bilancio, presenterà un emendamento specifico per pulire i nostri torrenti.

«Con le recenti piogge delle ultime settimane – spiega il consigliere Alessandro Pepe – è riemerso il problema della pulizia dei torrenti e dei ruscelli. La maggior parte di quelli presenti in città di Varese sono classificati come reticoli idrici principali e la competenza sui suddetti corsi d’acqua è di Regione Lombardia».

«Per tale ragione – continua il consigliere di Palazzo Estense – ho richiesto al consigliere regionale Samuele Astuti di presentare un emendamento, in occasione delle prossima sessione di bilancio del mese di luglio, per pulire i nostri torrenti, fra cui quelli presenti nel quartiere di Capolago. Solo così si possono ridurre i rischi e si può aumentare la sicurezza».

«Sono molto soddisfatto – conclude il consigliere comunale del PD – che il consigliere regionale Astuti si sia fatto carico di questa richiesta e abbia deciso di presentare un emendamento specifico su un tema molto sentito dal territorio. Mi auguro che le forze di centrodestra che governano la Regione abbiano la stessa sensibilità politica del Partito Democratico e accolgano la nostra proposta di buon senso».