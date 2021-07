Primo posto nella classifica del Censis per Odontoiatria dell’Insubria e Ingegneria della Liuc

La classifica Censis delle università italiane premia le università del territorio di Varese.

L’Insubria risulta al primo posto degli atenei statali con il corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria mentre la Liuc eccelle tra le private per il percorso di ingegneria.

Odonoiatria ha ottenuto 103,5 punti, precedendo Verona (101,5) e Foggia (97), con un notevole distacco dalle altre lombarde, con Pavia quarta (95,5) e Milano Bicocca sesta (92,5). Per il corso di laurea magistrale a ciclo unico, con sede a Velate e circa 100 studenti iscritti, è la terza volta: era già all’apice del ranking nel 2018 e 2019, al secondo posto con un margine lieve nel 2020.

Esprime grande soddisfazione il rettore Angelo Tagliabue, medico odontoiatra, dal 2005 a più riprese presidente del corso di Odontoiatria: «La classifica Censis ci dà delle conferme importanti: non solo per Odontoiatria e Giurisprudenza, ma in generale per i dati sull’occupazione dei nostri laureati, superiore alle medie nazionali, e anche sull’internazionalizzazione, un settore su cui stiamo lavorando con determinazione. L’Insubria ha superato il periodo di pandemia senza perdere qualità e il numero delle immatricolazioni ha mantenuto il segno più, grazie all’impegno di tutta la comunità accademica».

«Quello che contraddistingue Odontoiatria all’Insubria – commenta la presidente del corso Lucia Tettamanti – è che, accanto alla preparazione teorica intensiva, viene dato molto spazio al tirocinio professionalizzante e ogni studente viene seguito con grande attenzione, cosa che è avvenuta anche nel periodo Covid. In generale diamo una formazione che riguarda tutta la salute della bocca e la correlazione con le altre discipline mediche, quindi il nostro laureato è un professionista preparato a rapportarsi con gli altri specialisti. Inoltre le nostre tesi di laurea sono incentrate su ricerca e tecnologia all’avanguardia».

Altro corso di laurea Insubria al top nella classifica Censis è Giurisprudenza, magistrale a ciclo unico, al terzo posto in Italia con 97,5 punti, a parimerito con Milano Bicocca. Commenta Grazia Mannozzi, coordinatrice del corso con sede a Varese e a Como, all’interno del Dipartimento di Diritto economia e culture diretto da Barbara Pozzo: «Siamo orgogliosi di questo risultato, che è frutto di un lavoro di squadra, volto al perseguimento dell’eccellenza nella ricerca e nella didattica. Fondamentale è il ruolo dei centri di ricerca e della cattedra Unesco, che spingono verso l’innovazione e l’internazionalizzazione. Positivo il feedback dei nostri studenti che, anche durante la pandemia, sono stati sempre ascoltati grazie alla sinergia della commissione paritetica e del sistema di assicurazione della qualità dell’ateneo».

Anche la Liuc vede premiare sia il percorso triennale sia quello biennale di economia al terzo posto tra l’offerta non statale italiana: nel primo caso è stato assegnato un punteggio di 100 per la magistrale di 92. La forza dell’offerta in Liuc è legata soprattutto all’internazionalizzazione oltre alle occasioni di carriera che la formazione crea.

Il corso triennale di Ingegneria ottiene il podio più alto con 100,5 punti soprattutto grazie a una forte internazionalizzazione, mentre anche quello biennale guida la classifica con 97 punti.

LE ALTRE GRADUATORIE :

Università dell’insubria –

percorsi triennali statali

Economia 18esima posizione su 38

Informatica al 14 esimo posto su 28

Lingue 18 esima posizione su 32

Scienze delle comunicazione 14 posizione 29

Professioni sanitarie 9 posizione su 30

Materie scientifiche 18 su 31

Scienze motorie 15 posizione su 26

Lauree a ciclo unico

Giurisprudenza al terzo posto su 34

Medicina e chirurgia al 16 posto su 27

Odontoiatria primo posto soprattutto per relazioni internazionali su 27

LIUC

Tra quelle non statali corsi triennali

Economia al terzo posto su 12

Ingegneria al primo posto

Corsi biennali

Economia terzo posto

Ingegneria industriale primo posto

Le graduatorie sono pubblicate online: www.censis.it

Immatricolazioni aperte: https://www.uninsubria.it/servizi/immatricolazionii.