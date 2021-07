Progetto di Piazza Mazzini, il Pd vuole una commissione territorio

La richiesta presentata dai consiglieri comunali del Partito Democratico, Marco Viscardi e Mauro Prestinoni, per convocare una commissione territorio dedicata al rifacimento di Piazza Mazzini:

L’amministrazione Bascialla ha presentato negli scorsi mesi alla Commissione territorio e ambiente un progetto di rifacimento della Piazza Mazzini. Tale progetto, pur non rappresentando l’idea di Piazza che il Partito Democratico ha in mente per il centro di Tradate, ha visto da parte della maggioranza a guida leghista l’inserimento di alcune nostre proposte migliorative, come l’eliminazione dei parcheggi previsti inizialmente sui due lati della piazza che avrebbero tolto lo spazio dedicato al verde e alla piantumazione di nuovi alberi.

Tale progetto è supportato dal parere di un agronomo, incaricato dall’amministrazione comunale in cui si analizza lo stato di fatto degli alberi presenti sulla Piazza Mazzini e le possibili conseguenze negative che i lavori previsti potrebbero avere sulle piante stesse, prefigurando la possibilità di un taglio di gran parte delle piante esistenti.

Questo progetto non è stato minimamente condiviso con la cittadinanza da parte del sindaco e della maggioranza e, nel frattempo, si è costituito un Comitato di cittadini con l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio arboreo esistente. Tale Comitato ha raccolto un numero rilevante di firme e continua a raccoglierne ed ha organizzato una serata pubblica particolarmente partecipata con un proprio agronomo che ha dato pareri discordanti rispetto a quanto in precedenza evidenziato in sede di commissione.

Pertanto chiediamo:

1- Che venga convocata in tempi brevi una commissione territorio ed ambiente in cui discutere di quanto sopra

2- Che a tale commissione venga invitato e ascoltato l’agronomo incaricato dal Comitato che tra le altre cose si rende disponibile a svolgere a titolo non oneroso prove tecnico strumentali sullo stato attuale delle piante di Piazza Mazzini

3- Che si avvii una fase di condivisione e di ascolto con la cittadinanza prima di procedere al progetto di rifacimento della Piazza centrale di Tradate.

Siamo consapevoli che Piazza Mazzini attende ormai da quasi 3 decenni di essere “sistemata”, tuttavia riteniamo che qualsiasi genere di intervento non condiviso con la cittadinanza sia a prescindere un “cattivo progetto”.

Riteniamo opportuno quindi che le diverse forze, di maggioranza e di minoranza, prendano del tempo ulteriore per studiare e riflettere sul progetto, per condividerlo con la cittadinanza ed eventualmente per modificarlo a seguito del confronto con la stessa.