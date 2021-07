Riccardo Eliantonio è il coach che guiderà i Knights in serie B

Nel 2014, l’anno della promozione in A1 del Legnano Basket, guidava Orzinuovi (sconfitta dai biancorossi in Gara 3). Oggi, giovedì 15 luglio 2021, è il coach scelto dai Knights tornati in serie B. Stiamo parlando di Riccardo Eliantonio: allenatore monzese, classe ’72, definito dallo stesso presidente Marco Tajana un «vero esperto della serie B».

L’ufficialità è arrivata a nemmeno 24 ore dopo l’annuncio del ritorno in serie B della società biancorossa. «La conferma è di queste ore – ha commentato Tajana -. Eliantonio sarà il nostro nuovo coach e crediamo possa fare bene. Crediamo che la B sia attualmente la serie giusta per la nostra società. L’abbiamo vissuto sulla nostra pelle l’impegno finanziario che ci vuole per poter giocarein serie A, ad oggi non possiamo affrontare una tale impresa. Poi, se arriverà il principe azzurro pronto a sostenerci…beh potremo pensare di tornare in A2».

Coach Eliantonio ha allenato tra Orzinuovi (4 stagioni), Urania Milano, Reggio Emilia e Lecco. Formatosi nel settore giovanile dell’Aurora Desio, a 27 anni era diventato assistente di coach Martellossi. La nuova guida Knights sarà presentata ufficialmente nei prossimi giorni. «Adesso inizia la nostra nuova avventura. Con il gm Basilico si aprirà il mercato per comporre la rosa – afferma ancora il presidente Tajana -. Sappiamo bene che con il budget attuale non avremo una squadra che potrà vincere il campionato. L’obiettivo, ad ogni modo, sarà dire la nostra in serie B».

Fa eco il general manager Basilico: «Dopo due anni difficili, non solo sportivamente, torniamo su un palcoscenico che conosciamo e che rappresenta il posto giusto per noi adesso. Il primo passo è stata la scelta del tecnico. Adesso penseremo ai giocatori, di cui abbiamo già una lista e alcune possibilità».