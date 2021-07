Scontri, cadute e ribaltamenti: numerose le richieste di soccorso al 112

Giornata impegnativa per soccorritori e forze dell’ordine che hanno risposto a numerose chiamate di intervento al 112.

Alle 3.19 la prima richiesta di aiuto per uno scontro tra due auto avvenuta in via Romagnosi a Busto Arsizio: l’incidente è stato fortunatamente senza gravi conseguenze. Un uomo di 44 anni è stati trasportato per accertamenti in ospedale in codice verde. Le indagini sono affidate alla Polizia stradale.

Dopo qualche ora, i soccorritori del 118 e i carabinieri di Legnano hanno risposto a una richiesta di aiuto in seguito all’investimento di un ciclista, un giovane di 23 anni, in via Asiago a Canegrate. Anche in questo caso, le conseguenze sono state fortunatamente limitate.

Da Canegrate l’ambulanza si è spostata a Vanzaghello, poco prima delle 9, per soccorrere una donna di 50 rimasta ferita in seguito alla caduta dalla sua motocicletta in via dei Carpini. Trasportata in ospedale in codice verde.

Ferite più serie sono state riportate da un uomo di 70 anni e una donna di 65 rimasti coinvolti in uno scontro tra due auto. L’incidente è avvenuto alle 10.20 a Cassano Magnago in via Marconi. Sul posto sono intervenuti, oltre ad ambulanza e automedica del 118, anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Busto. I feriti trasportati in ospedale a Gallarate in codice giallo.

Alle 10.55, nuovo allarme per i sanitari che hanno raggiunto Porto Ceresio per soccorrere un uomo di 55 anni, vittima di una caduta in via Casamora. Per lui solo ferite di lieve entità curate in ospedale a Luino.

È arrivato in codice giallo all’ospedale di Tradate un ventenne caduto a terra mentre percorreva in moto via Zara a Tradate. L’incidente è avvenuto alle 11.20.

Allarme da “codice rosso” alle 12.15 quando un’auto e una moto si sono scontrate a Somma Lombardo in via Giusti. Sul posto sono intervenuti il medico del 118 e i sanitari dell’ambulanza con i carabinieri di Gallarate. Due le persone coinvolte un uomo di 47 anni e una donna di 51. Il ferito trasportato in ospedale al Circolo di Varese in codice giallo.

Un uomo di 30 anni e una donna di 43 sono rimasti coinvolti nel ribaltamento della loro vettura. È accaduto alle 12.50 a Gallarate in Viale Lombardia. Vigili del fuoco, carabinieri e 118 sono intervenuti sul posto per soccorrere i due feriti di cui uno trasportato in codice giallo al Sant’Antonio.

A Luino, attorno alle 15.30, una donna di 49 anni è finita con l’auto fuoristrada in via Del Cucco. Lievi le conseguenze riportate.

Ambulanza in azione alle 17.15 a Somma Lombardo dopo che due persone sono cadute dalla moto in via dei Canottieri. Conseguenze di lieve e media entità per una donna di 48 anni e un uomo di 54.