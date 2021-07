Seregno in Serie C, prenotato lo “Speroni” di Busto Arsizio

La Pro Patria potrebbe non essere l’unica squadra a giocare in Serie C a Busto Arsizio nella stagione 2021-2022.

Ad utilizzare lo stadio “Speroni” potrebbe infatti esserci anche il Seregno, squadra che vincendo il Girone B di Serie D e tornerà tra i professionisti nella prossima annata.

La società brianzola sta correndo contro il tempo per ammodernare il proprio impianto di casa, lo stadio “Ferruccio” in tempo per l’inizio del campionato, nel frattempo ha chiesto e ottenuto collaborazione alla Pro Patria, che concederà lo “Speroni” finché non termineranno i lavori a Seregno.

La società degli Spartani ha ringraziato pubblicamente la società di via Cà Bianca, la presidentessa Patrizia Testa e il Comune di Busto Arsizio con una comunicazione societaria.