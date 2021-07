Sette bravissimi al CFP ACOF di Borsano

Sette bravissimi, incoronati con il massimo dei voti per un percorso di formazione professionale praticamente perfetto. Ma non sono soltanto loro a rendere pienamente soddisfacente l’annata vissuta al centro ACOF di piazza Gallarini a Borsano, dove gli allievi iscritti nei tre ambiti formativi (Moda, Grafica multimediale ed Estetica) sono stati in tutto 231, dei quali 107 i candidati agli esami di qualifica (al termine del triennio) oppure di diploma (per chi ha scelto di frequentare il quarto anno di perfezionamento) con il 29% di costoro che ha ottenuto un punteggio di almeno 80 centesimi. “Nonostante il Covid, arriviamo in fondo a questo percorso con enorme orgoglio, perché la stragrande maggioranza dei ragazzi ha superato brillantemente le difficoltà aggiuntive dovute ai vari periodi di formazione a distanza”, dice Oliva Boles, responsabile del Cfp ACOF di Borsano. “Bravi gli allievi, ma bravissimi anche i docenti, sia di area culturale sia professionale, così come le tutor. Hanno toccato le corde giuste, tenendo i giovani concentrati su impegni reali e tangibili, portandoli a sviluppare competenze nel segno di quella concretezza che la nostra realtà ha il dovere di perseguire. Direi che ad aver vinto è stato il gioco di squadra”.

In piena pandemia, d’altronde, non era scontato riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi. “Invece – riprende Boles – abbiamo garantito a tutti le 990 ore formative previste dall’ordinamento, rispettando i parametri su cui poggia l’accreditamento della Regione, la quale finanzia completamente un percorso dedicato a chi, dopo la terza media, sceglie di frequentare centri come il nostro senza alcun costo e, anzi, con la prospettiva concreta di un inserimento lavorativo, senza peraltro che sia preclusa ad alcuno che lo desiderasse la possibilità di proseguire gli studi fino al diploma di maturità e oltre. Nonostante la pandemia, siamo riusciti a garantire l’efficacia e la finalità dei tirocini, anche quando il Covid ha costretto a svolgerli a distanza, tant’è che ogni allievo ha realizzato un proprio progetto personale, in molti casi ricevendo direttamente la commessa dall’azienda a cui era stato assegnato”.

A impreziosire l’annata, dunque, i sette ragazzi che hanno ottenuto il voto 100: sul fronte delle qualifiche triennali si tratta di Federica Corasaniti e Giorgia Fogli tra gli Operatori di Abbigliamento e Sartoria, così come Nicholas Armando di Pierro, Sara Mereghetti ed Arianna Vandersype per il corso di Operatore grafico – Audio Video. Per quanto concerne invece i diplomati, massimo del punteggio per Lara Grimelli e Nicholas Rizzi nel corso Tecnico grafico. “Questi sette ragazzi, come moltissimi loro compagni, hanno dimostrato dedizione e passione”, aggiunge la coordinatrice. “In ACOF ci piace riconoscere il merito di chi lavora e non è nel nostro stile regalare diplomi e qualifiche”.