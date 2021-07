“Si SUPER saldi chi può!” i commercianti di Varese espongono all’aperto

Nonostante l’avvio della stagione dei saldi contestata dalla Presidenza nazionale FISMO Confesercenti, la delegazione di Varese propone un’iniziativa a sostegno del commercio.

L’associazione auspicava un approccio più commerciale al tema “saldi” e non una partenza di questi ultimi… a ridosso dell’inizio della stagione estiva.

Tuttavia, lo spirito imprenditoriale non si è fatto abbattere e ha realizzato, con il supporto di Confesercenti Regionale Lombardia sede territoriale di Varese, l’iniziativa “Si SUPER saldi chi può!”.

Grazie alla gratuità del suolo pubblico (garantito per tutte le attività commerciali sino al 31 dicembre 2021), si svolgerà nella forma di shopping in esterno con esposizione di abiti,

calzature e tanto altro nelle giornate di sabato 3 e domenica 4, sabato 10 e sabato 17 luglio.



“Si SUPER saldi chi può!” è stato accolto all’unanimità dai commercianti della Galleria Manzoni di Varese, location che permette ai negozi di usufruire dello spazio esterno per

esporre i propri capi di abbigliamento super scontati anche in caso di maltempo.