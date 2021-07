Silvestrini conclude il tour dei quartieri di Gallarate: “Grazie per l’impegno e per la passione”

Cinque settimane nei quartieri di Gallarate di Margherita Silvestrini, candidata sindaca del centrosinistra che ieri, sabato 3 luglio, ha concluso il tour toccando Cedrate e Cajello.

Silvestrini ha incontrato cittadini, commercianti e associazioni dei vari quartieri per carpire i bisogni e le necessità di ogni angolo della città.

«Ieri si è concluso il tuo nei quartieri di Gallarate – ha commentato Silvestrini – sapevamo che sarebbe stato impegnativo. Non pensavo (ma lo speravo) che sarebbe stato così ricco di incontri, di calore umano, di conoscenza di persone straordinarie, delle loro storie e delle loro condizioni».

Silvestrini precisa come il caso abbia voluto che il tour si concludesse nell’anniversario della morte di Alex Langer, politico e intellettuale: «Aveva creato lo slogan “lentius, profondius, suavius” in voluta opposizione al muscoloso motto di De Coubertin “più veloce, più alto, più forte”. Con questo motto – diceva Langer – non si vince nessuna battaglia frontale, però si ottiene un fiato più lungo».

Per Silvestrini la politica necessita di bellezza, profondità e dolcezza: «Senza un pensiero politico profondo semplicemente non c’è politica, c’è altro. Ma non c’è politica. Sono del tutto certa che questo convincimento sia condiviso da tutte e da tutti voi che ringrazio con il cuore ad uno ad uno per l’impegno e la passione che state dimostrando».