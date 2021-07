Spaccio nel Parco Pineta, volontari ancora in campo per rimuovere i bivacchi

Secondo intervento al fianco delle forze dell’ordine del territorio per il personale e i volontari del Parco Pineta, martedì pomeriggio in occasione del nuovo intervento interforze contro le attività illecite all’interno dei boschi che ha visto impegnate squadre di Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia locale e un unità cinofila della Guardia di Finanza.

Il Parco era presente con sei volontari del gruppo antincendio boschivo, due dipendenti e il presidente Mario Clerici oltre ad altro personale messo a disposizione dai comuni di Venegono Superiore, Vengono Inferiore e Tradate che si sono addentrati in vari punti dell’area boschiva per trovare e smantellare bivacchi e “stazioni” realizzate abusivamente da chi gestisce i traffici illeciti nell’area.

“Abbiamo trovato una situazione leggermente migliore rispetto a quella di un mese fa – fa sapere Clerici – Il dato importante è il cambio di passo nella cura e nella presenza sul territorio, pur con mille difficoltà, perché torni a essere davvero di chi lo ama e lo rispetta. Questo secondo intervento in forze è la risposta alle richieste avanzate da tempo insieme ai sindaci e ai cittadini, segno di una forte collaborazione fra istituzioni, fondamentale per affrontare questo tipo di situazioni”.

Per l’autunno-inverno sono in previsione ulteriori uscite anche in collaborazione con le associazioni di fruitori del territorio.