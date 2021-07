Sprint vincente dell’Italia del basket: Germania battuta nell’ultimo quarto

Vittoria esaltante per l’Italia del basket nella prima partita del girone delle Olimpiadi, da dove gli azzurri dei canestri mancavano da ben 17 anni. La Nazionale di Meo Sacchetti batte 92-82 la Germania capovolgendo l’inerzia della partita con un meraviglioso ultimo periodo. (foto FIBA)

Partita molto bella quella della Saitama Super Arena, in cui i tedeschi hanno condotto a lungo l’incontro supportati da percentuali molto alte nel tiro da tre punti; gli azzurri però hanno sempre reagito, inseguendo da vicino grazie alle prodezze in attacco dei vari Fontecchio (20) e Tonut (18).

Quando poi gli uomini di Sacchetti hanno intensificato lo sforzo in difesa, i risultati sono arrivati: nel terzo periodo primo sorpasso con tripla in corsa di Fontecchio, poi nell’ultima frazione l’Italia ha messo il turbo con Gallinari e Melli incisivi in attacco (18 e 13 punti rispettivamente) e Pajola al solito molto presente in difesa. La Germania di colpo ha smesso di trovare la via del canestro e negli ultimi minuti è stata letteralmente travolta dalla rimonta azzurra, sino al +10 finale.

La Nazionale di Sacchetti tornerà in campo mercoledì 28 alle 10,20 ora italiana contro la temibilissima Australia.