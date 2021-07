Sul lago Maggiore sfrecciano gli skipper di Luna, Rossa, Azzurra e Mascalzone Latino

L’ottava edizione del Trofeo Giacomo Ascoli si svolgerà come sempre nelle acque del Lago Maggiore davanti a Cerro di Laveno dal 16 al 18 luglio 2021. Protagonista della regata sarà un nuovo monotipo di barca a vela RS21, molto performante, con cui gareggeranno 8 equipaggi guidati da altrettanti skipper prestigiosi.

A cominciare da Mauro Pelaschier (Azzurra) e Flavio Favini (Mascalzone Latino), e poi Paride Bovolenta, Tommaso Chieffi e Vasco Vascotto (tutti e tre di Luna Rossa). Altri capitani saranno Aldo Bottagisio, Fabio Ascoli e Fabio Mazzoni: chiunque può far parte dell’equipaggio (per info e iscrizioni scrivere a info@fondazionegiacomoascoli.it oppure 0332 282972).

UNA REGATA PER IL DAY CENTER DELLA FONDAZIONE ASCOLI

L’intero ricavato della competizione sarà devoluto alla Fondazione Giacomo Ascoli a sostegno dei bambini in cura al Day center per l’onco-ematologia pediatrica dell’Ospedale Del Ponte e delle loro famiglie. «Saranno due giorni di vela da condividere tra amici, in compagnia di grandi campioni vicini alla Fondazione Giacomo Ascoli. Con la loro presenza questi campioni internazionali sostengono il nostro impegno a favore della ricerca, della cura e dei servizi per i bambini affetti da patologie onco ematologiche, per migliorare la loro qualità di vita e quella delle loro famiglie», spiega Marco Ascoli, presidente della Fondazione che porta il nome del figlio Giacomo, scomparso a 12 anni a causa di un linfoma non-Hodgking.

IL PROGRAMMA

La competizione vera e propria si svolgerà nelle giornate di sabato 17 (regata di flotta) e domenica 18 luglio (regate semifinali e finali), dalle 8.30 del mattino di fronte al lungolago Perabò di Cerro, ma la manifestazione prevede anche alcuni momenti conviviali da condividere con tutti gli appassionati di vela.

A cominciare dall’apericena della vigilia, venerdì 16 luglio alle 19.30 a Palazzo Perabò di Cerro di Laveno, quando saranno abbinati, tramite estrazione, skipper ed equipaggi.

A VILLA DELLA PORTA BOZZOLO UN INCONTRO CON LE STAR DELLA VELA

Un momento irrinunciabile per gli amanti di questo sport sarà poi l’incontro ospitato da Villa Dalla Porta Bozzolo, a Casalzuigno nel tardo pomeriggio di sabato 17 luglio dalle 18.30, con alcuni dei più forti velisti italiani per parlare con loro dell’evoluzione delle barche e dell’ultima campagna di Coppa America con proiezione di filmati inediti. L’evento sarà seguito, per chi lo vorrà, dalla cena al ristorante “I rustici” di Villa Dalla Porta Bozzolo.

La regata si concluderà domenica pomeriggio a Palazzo Perabò di Cerro di Laveno con le premiazioni, indicativamente dalle 16.

L’EVENTO

L’evento è promosso con il patrocinio di Università degli Studi dell’Insubria, Comune di Laveno Mombello, Provincia e Camera di commercio di Varese e con la partecipazione di Lions club Varisium e di 6 circoli velici: Medio Verbano e Alto Verbano, Canottieri di Intra, Caldè, Monvalle e Ispra.

Per maggiori informazioni e iscrizioni (alla regata o ad uno degli eventi ad essa collegati) contattare la Fondazione Giacomo Ascoli scrivendo a info@fondazionegiacomoascoli.it oppure 0332 282972.

—