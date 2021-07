Un encomio durante il consiglio comunale a Cantello per gli allenatori che hanno salvato la vita a Vito De Lorentis

Un encomio solenne per aver salvato la vita all’ex giocatore del Varese Vito De Lorentis: è quello che verrà consegnato durante il consiglio comunale di Cantello, martedì 13 luglio a Mattia Andriolo e Alessandro Magnoni, allenatori del Cantello Belfortese che hanno salvato la vita all’ex giocatore mentre era sul campo di Cantello, come direttore sportivo della squadra.

Il fatto è avvenuto il 6 maggio scorso: intorno alle 18 De Lorentiis accusa un grave malore e si accascia al suolo sul campo sportivo di via santa Rita.

Mentre sul posto vengono inviati i soccorsi in codice rosso, il responsabile del settore giovanile Alessandro Magnoni e Mattia Andriolo hanno “riavviato il cuore” con il massaggio cardiaco e l’aiuto del defibrillatore, che il campo aveva in dotazione dopo il dono effettuato dalla famiglia di un ragazzo della squadra morto in circostanze analoghe. Un piccolo grande miracolo aiutato dalla prontezza di spirito dei due allenatori e dalle loro conoscenze di primo soccorso, che ha riportato il cuore dell’ex giocatore a battere.

L’encomio solenne sarà loro attribuito martedì sera alle 19: la cerimonia è al primo punto dell’ordine del giorno del consiglio.