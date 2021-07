Un sabato di gazebo e politica a Varese

La campagna elettorale entra nel vivo e sabato 3 sarà un sabato denso di gazebo ed eventi politici a Varese.

Il coordinamento provinciale di Forza Italia Varese con Azzurro Donna provinciale organizzano per sabato 3 luglio dalle 10 alle 17 a Varese in Piazza Carducci un gazebo alla presenza dei vertici provinciali e comunali di Forza Italia. Nel corso della giornata interverrà anche l’onorevole Matteo Bianchi.

Il neo candidato sindaco del centro destra passerà anche in viale Aguggiari, piazzetta Kolbe, dove sarà allestito il gazebo del Circolo Tricolore dove alla presenza dei candidati tricolore, dei militanti e dei simpatizzanti, Bianchi passerà verso le 12.15 per un saluto a tutti i presenti.

Ma soprattutto, Bianchi sarà al gazebo varesino della Lega, in piazza Monte Grappa aperto a sostegno della campagna referendaria sulla Giustizia e per sostenere il candidato di centrodestra. L’appuntamento con Bianchi nel gazebo del suo partito è alle 11.45. Con lui sarà presente il Ministro Giancarlo Giorgetti.

Al garibaldino, invece, ci sarà il Gazebo del Partito Democratico, dove continuerà la campagna di tesseramento ed è prevista anche la presenza di Davide Galimberti, attuale sindaco di cui sostengono la rielezione

Azione invece, che ha cominciato i suoi gazebo ad aprile, sarà per questo sabato alle Bustecche: come sempre ci sarà anche il candidato sindaco Carlo Alberto Coletto.

La nuova formazione Volt, che si presenta a sostegno di Davide Galimberti, sarà invece alla Schiranna dalle 10 alle 17: al loro banchetto si potrà anche firmare per il referendum sull’eutanasia legale.

Non è un gazebo, ma un evento all’aperto quello che ha invece organizzato Progetto Concittadino con Collettiva*: il terzo e ultimo dei loro “laboratori politici all’aria aperta” si terrà sabato pomeriggio a villa Mirabello e vedrà tra gli ospiti anche Filippo del Corno, assessore alla cultura a Milano.

E un evento all’aperto, in puro stile Varese 2.0, è quello previsto per le 16 presso il parco di Villa Augusta (ingresso di Via San Giusto), alla partenza del Varese 2.0 Tour. Si tratta della “tappa zero” della campagna elettorale di Daniele Zanzi, per presentare e promuovere la sua candidatura a Sindaco di Varese. Una speciale visita alla villa con l’importante agronomo, ma anche un occasione per alcune importanti anticipazioni del programma elettorale.