Vandali nei giardini di Villa Agusta, “Chi deve intervenga”

I giardini di Villa Agusta avrebbero bisogno di cura ed attenzione. Non è la prima segnalazione che arriva attraverso i nostri lettori, ma questa documenta con tanto di foto l’incursione di qualche vandalo che ha divelto paletti e sanpietrini. Già non è semplice sorvegliare aree pubbliche in zone molto frequentate, per i giardini di Villa Agusta è ancora più complesso perché non sono in centro città e, da quando gli uffici Aspem, poi Enerxenia e Acsm Agam ambiente si sono trasferiti, sono spesso deserti e facile preda di persone poco rispettose della cosa pubblica.

“Segnalo atti di vandalismo in Villa Augusta, parco con alberi secolari vergognosamente ignorato da anni – scrive una nostra lettrice-. Ho trovato quanto vedete in foto il 24 giugno di mattina presto: ad oggi è ancora così.

A quanto pare i vandali scavalcano i cancelli di sera e notte e si danno da fare, lasciando pure bottiglie in giro.

Possibile che non esista un vigile o qualcuno pagato per fare un giro nei parchi ogni tanto e far stare tranquille anche le mamme coi bambini?

Spero si possa fare qualcosa per questa bella Villa così poco amata…

Grazie per l’attenzione”.

Lettera firmata