Al Palace di Varese “The Legend of 1900“ proiettato in lingua originale

Tutti i lunedì dalle 21,30 Palace Grand Hotel Varese diventa un grande cinema all’aperto nel suo parco secolare.

Dopo la cena sotto le stelle al Ristorante Liberty, si potrà rimanere comodamente seduti al proprio tavolo, sorseggiando un buon drink per gustarsi una serata di cinema all’aperto, in lingua inglese per una serata dal sapore internazionale dedicata ad appassionati e non, stranieri in città e tutti gli ospiti.

PROSSIME PROGRAMMAZIONI DEI FILM:

* Lunedì 16 Agosto: The Legend of 1900

* Lunedì 23 Agosto: 007 Casino Royale

* Lunedì 30 Agosto: Bohemian Rhapsody

* Lunedì 6 Settembre: Sherlock Holmes

La visione del film è sempre gratuita ma i posti sono riservati alle persone che saranno a cena al Ristorante Liberty sotto le stelle e a quanti prenoteranno il proprio “tavolo bar”, con una consumazione obbligatoria.

Info e prenotazioni: 0332 327100 – booking@palacevarese.com

